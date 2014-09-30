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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 20:36 BJT

表格：加拿大8月生产者物价较上月增长0.2%，较上年同期增长2.5%

路透9月30日 - 加拿大统计局周二公布，8月生产者物价较上月增长0.2%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

8月 7月(修正) 7月(前值) 8月 7月(修正) 7月(前值)

总体 +0.2 -0.3 -0.3 +2.5 +2.8 +2.9

扣除石油/煤炭 +0.2 +0.3 +0.2 +2.9 +3.0 +3.0

注：分析师原本预期8月PPI较前月下滑0.2%。(完)
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