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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 20:38 BJT

表格：加拿大7月GDP意外陷入停滞，此前曾连续六个月增长

路透9月30日 - 加拿大统计局周二公布，该国7月经济意外较6月持平，之前六个月均有增长。

7月(%) 6月(修正值) 6月(前值) 7月较上年同期(%)

所有行业 0.0 +0.3 +0.3 +2.5

商品 -0.2 +0.6 +0.5 +3.0

服务 +0.2 +0.2 +0.3 +2.4

注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估为较上月成长0.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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