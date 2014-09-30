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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 21:08 BJT

美国数据：7月经季节调整独栋房屋价格同比升6.7%--标普/Case Shiller

未经季节调整的20个大都会地区房价指数按月上涨0.6%，不及市场预期的增长1.1%。

标准普尔道琼指数公司的指数委员会主席David Blitzer在声明中表示，“最近多数数据都显示房价增速继续放缓。”

“尽管较上年同期相比，数据趋势是向下，但是较上月房价还在上涨，尽管涨幅不及过去几年。”(完)
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