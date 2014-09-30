美国各类经济指标总览--2014/9/30

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数降至5月以来最低，因担忧就业市场和经济成长。9月美国消费者信 心指数降至86.0，8月消费者信心指数被上修至93.4，前值为92.4。路透访问的分析师预估中值显示，9月消费者信心指 数料为92.5。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (8月) 6.2 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (8月) 增加21.2 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) +0.1 (7月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) 持平 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) +0.6% (8月) +0.3 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差405.5 (7月) 逆差408.1 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) -0.1 (8月) +0.2 (7月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (8月) 79.1 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.3 (9月20日当周) 28.1 (9月13日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,290 (8月) 赤字950亿 (7月) 领先指标(%) +0.2 (8月) +1.1 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.2 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加260.1 (7月) 增加188.1 (6月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.4 (6月) 建筑支出(%) +1.8 (7月) -0.9 (6月修正值) 消费者信心 86.0 (9月) 93.4 (8月修正值) 房屋开工(万户) 95.6 (8月) 111.7 (7修正值) 建筑许可(万户) 99.8 (8月) 105.7 (7修正值) 成屋销售(万户) 505 (8月) 514 (7月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (8月) 42.7 (7月修正值) 工厂订单(%) +10.5 (7月) +1.5 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -18.2 (8月) +22.5 (7月) 供应管理协会非制造业指数 59.6 (8月) 58.7 (7月) 供应管理协会制造业指数 59.0 (8月) 57.1 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 进口物价(%) -0.9% (8月) -0.3% (7月) 出口物价(%) -0.5% (8月) +0.1% (7月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
* 央行昨出手歼灭美元空单，外资汇入趋缓 * 外资均缩手，净汇入金额缩至逾一亿美元 * 寿险业买汇且银行调整部位，台币尾盘转贬 * 明天台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北4月27日 - 台币兑美元周四微收贬，终止连五升走势。汇银人士称，随韩元等亚币走贬 、外资汇入力道减弱，加上央行昨天午后出手修理外资，今天美元空方气焰不在，因外资不敢再造次，而进口 商及寿险业者逢低进场买入美元，台币尾盘微幅收贬。 他们表示，外资昨天对台币发动猛烈攻势，带动台币狂涨且一度冲破30元整数大关，因外资不断挑战央行 底线，午后央行终于出手〞修理〞外资；因央行突如其来强力干预动作，让放空美元者措手不及，不少外资均 惨遭央行修理，今天外资显得格外安静。 〞昨天老大(央行)突然出手，美元空单被歼灭，今天外资不敢再造次，想炒汇的人都缩手了。〞一大型银 行交易员说。 他并称，央行出重手让市场感觉到〞老大已经忍无可忍〞，加上今天韩元等亚币多偏贬，尾盘银行间纷纷 进行部位调节，即回补美元空单或是增加美元多单，
0906GMT * 1.3600加元是美元/加元自亚洲低点1.3530加元反弹的高位 * 在1.3600加元处有大量期权到期，规模在11.5亿美元 * 特朗普表示不会废除北美自由贸易协定之后，美元下挫至1.3530加元 * 美元/加元周二突破了1.3600加元期权障碍，因美国对加拿大进口软木材征税的消息打击了加元 * 加拿大总理特鲁多与特朗普周三连续第二日通话 (完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)