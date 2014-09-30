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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 21:43 BJT

美国热股：新闻集团将斥资9.5亿美元收购房地产网站运营商Move

路透9月30日 - 默多克旗下新闻集团 称将以约9.50亿美元收购Move ，借此扩充数字营销业务阵容。Move旗下拥有realtor.com等房地产网站。

新闻集团周二盘初微跌0.60%，报16.70美元；Move暴涨36.82%，报20.92美元。(完)
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