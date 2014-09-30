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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 21:45 BJT

美国股市：开盘基本持平，科技类股受eBay分拆PayPal消息带动走高

路透纽约9月30日 - 美国股市周二开盘几无变动，eBay公布PayPal拆分计划后科技类股小幅上涨。标准普尔500指数有望录得连续第七个季度上涨。

道琼工业指数 开盘涨10.66点或0.06%，报17,081.88点；标准普尔500指数 微涨0.22点或0.01%，报1,978.02点；Nasdaq指数 涨1.98点或0.04%，报4,507.83点。(完)
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