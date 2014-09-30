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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 22:38 BJT

美国数据：9月消费者信心指数降至86.0，为5月来最低--经济咨商会

路透纽约9月30日 - 美国经济谘商会周二公布，9月美国消费者信心指数降至5月以来最低，因担忧就业市场和经济成长。

经济咨商会称，9月美国消费者信心指数降至86.0，8月消费者信心指数被上修至93.4，前值为92.4。

此前路透访问的分析师预估中值显示，9月消费者信心指数料为92.5。

“对当前就业市场状况的信心有所减弱，最可能的原因是近期成长放缓，这是消费者信心现况指数回落的唯一原因，”经济咨商会经济指标部主管Lynn Franco在一份声明中表示。

“整体而言，消费者预计经济成长在未来几个月放缓。”

9月美国消费者信心预期指数降至83.7，8月被上修至93.1，9月消费者信心现况指数为89.4，8月被下修至93.9。

消费者对就业市场的信心降低，“工作难获得”指数攀升至30.1%，8月修正后为30.0%。“就业岗位充足”指数从8月的17.6%降至15.1%。

消费者还预计通胀将下降，对未来12个月通胀的预期从8月的5.5%降至5.4%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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(编译 母红; 审校 李军)
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