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货币新闻 | 2014年 10月 1日 星期三 00:44 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因巴拿马型船运费攀升

路透9月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二小涨，因巴拿马型船运费攀升。

乾散货运价指数升1点，或0.09%，报1,063。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌7点，或0.36%，至1,915点。日均获利下降92美元，报13,203美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升14点，或1.72%，报826点。日均获利增加109美元，至6,614美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌3点，报1,051点。灵便型船指数< .BHSI>上涨1点，报529点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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