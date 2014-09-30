版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 05:19 BJT

9月30日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.31%或2.39吨，至769.86吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐