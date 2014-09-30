9月30日SPDR黄金持仓量较前一交易日减少0.31%或2.39吨，至769.86吨

中国新债：国开行下周二将招标发行至多260亿三期债，期限1/5/10年

路透上海5月4日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(9日)招标发行 至多260亿元固息债，期限一、五、10年。 上述一、五、10年债分别为该行今年第4期 、第6期 和 第10期 的增发债，票面利率依次为3.20%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第4/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：70亿元；5年：50亿元；10年：140亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 5月9日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月11日 起息日 1年：2017/3/13；5年：2017/4/17；