金砖国家：9月30日股汇市收盘纵览

路透10月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.41%，报1,005.33点。

中国股市：沪综指收盘六连涨，小盘股及题材股强势活跃市场气氛

香港股市：恒指创28个月最大单月跌幅，第三季累计跌逾1%

中国汇市：人民币反弹收升，中间价附近获结汇盘有力支撑

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巴西股市：上日创下逾三年来最大单日跌幅后延续跌势，因投资者押注总统迪尔玛·罗塞夫连任的可能性升高。指标Bovespa指数 收低0.93%，报54,115.98点。 拉美汇市：雷亚尔小幅反弹，受助于低吸买盘

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南非股市：金矿商股价依然承压，拖累大盘收跌，此前美元走强导致金价跌至九个月低位。指标Top-40绩优股指数 收低0.11%至44,160点，当季跌幅接近4%，创2011年同期以来最大跌幅，进一步远离7月触及的纪录高位。综合指数 跌0.07%至49,336点。

南非汇市：兰特兑美元跌至八个月新低，因贸易数据疲弱

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印度股市：小幅上扬，连续第四个季度录得涨幅，蓝筹股走高，因寄望企业获利和汽车销售将显示印度经济仍在好转，而央行维持利率不变的决定对市场影响不大。指标BSE指数 上涨0.13%或33.40点，收报26,630.51点；9月跌0.03%，中止连续七个月的涨势，不过季度上扬4.8%。NSE指数 小升0.07%或5.90点，收报7,964.80点；9月仅涨0.07%，为连续第五个月上扬，但仍录得季度涨幅4.64%。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，月线录得2013年8月创下纪录低位以来的最大跌幅，因市场愈发押注美国会提前加息，推动美元兑新兴市场货币继续升值。印度卢比兑美元 收报61.7450/61.7550，周一收盘价为61.53/54。卢比盘中低见61.83，为3月5日以来最低。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.22%，报1,123.720点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.25%，报611.12点。