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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 08:36 BJT

****欧洲经济指标预测--10月1日-10月8日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
        
    9月29日当周
    
    10月1日(三)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                       9月          52.0        52.9
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                   9月          49.5        49.8
    0750  法国Markit制造业PMI                           9月          48.8        48.8
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                       9月          50.3        50.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       9月终值        50.5        50.5
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                      9月          52.5        52.5
    
    10月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                   9月          +0.4%       +0.1%
               三个月房价指数(较上年同期)                            +9.7%       +9.7%
    
    10月2日(四)
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      9月          63.5        64.0
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月         -0.2%       -0.1%
                               (较上年同期)                         -1.2%       -1.1%
    1145  欧洲央行再融资利率                           10月         0.05%       0.05%
                  存款利率                                         负0.2%      负0.2% 
    
    10月3日(五)
    0715  西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI)         9月          57.1        58.1
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                   9月          49.6        49.8
    0750  法国Markit服务业PMI                           9月          49.4        49.4
                    综合PMI                                            --        49.1
    0755  德国Markit服务业PMI                         9月终值        55.4        55.4
                    综合PMI                                            --        54.0
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       9月终值        52.8        52.8
                      综合PMI                                        52.3        52.3
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                      9月          59.1        60.5
    0900  欧元区零售销售(较前月)                        8月         +0.1%       -0.4%
                    (较上年同期)                                    +0.5%       +0.8%
    
    
    10月6日当周
    
    10月6日(一)
    0600  德国工业订单(较前月)                          8月          --         +4.6%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                    10月         --         负9.8 
    
    10月7日(二)
    0600  德国工业生产(较前月)                          8月          --         +1.9%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                          8月          --       赤字841
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月          --          持平
                             (较上年同期)                            --         +0.1%
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                      8月          --         -0.6%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　8月　　      --         +0.5%
                      (较上年同期)                                   --         +1.7%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　8月　　　　  --         +0.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 --         +2.2%
    
    10月8日(三)
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                      9月          --         3.0%
                     (经季节调整)                                    --         3.2%
    2301  英国RICS房价指数                              9月          --           40 (完)
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