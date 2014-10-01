欧洲经济指标预测--10月1日-10月8日****

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 10月1日(三) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 52.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 49.5 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 48.8 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 50.3 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 50.5 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 52.5 52.5 10月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.7% 10月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 63.5 64.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.1% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 10月3日(五) 0715 西班牙Markit服务业采购经理人指数(PMI) 9月 57.1 58.1 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 9月 49.6 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 9月 49.4 49.4 综合PMI -- 49.1 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.4 55.4 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.8 52.8 综合PMI 52.3 52.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 59.1 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.5% +0.8% 10月6日当周 10月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 8月 -- +4.6% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 负9.8 10月7日(二) 0600 德国工业生产(较前月) 8月 -- +1.9% 0645 法国预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字841 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.6% 0830 英国工业生产(较上月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.7% 制造业产出(较上月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 10月8日(三) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 -- 3.0% (经季节调整) -- 3.2% 2301 英国RICS房价指数 9月 -- 40 (完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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