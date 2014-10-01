修正-《综述》香港街头仍有数千名示威者聚集，港府将如期举办国庆活动

(更正：内文小标下一段中的“威胁称如果梁爽约”改为“威胁称如果梁不露面”，倒数第三段中的“允许示威者和平地表达观点”改为“示威者和平表达观点”)

* 香港示威者没有退缩的迹象

* 国庆升旗仪式充满紧张气氛

* 街头气氛平静而坚定

* 暴雨天气为示威者带来诸多不便

路透香港10月1日 - 周三早上，数以千计支持民主的示威者聚集在香港街头，继续向香港政府施压。港府已宣布近日的示威活动非法，誓言将如期举办国庆庆祝活动。

大规模的示威活动进入第五天，但示威者几乎没有退缩的意思，尽管大家普遍担心警方可能在国庆庆祝活动开始前动用武力驱散人群。示威人群导致香港大部分地区交通陷入瘫痪，从银行到珠宝商等商家的生意都受到影响。

昨晚雷电交加的暴雨天气也没能影响示威者的士气。周三黎明时分，天空开始放晴。

防暴警察上周末在驱散示威人群时使用了催泪瓦斯，胡椒喷雾和警棍，但警民之间的紧张对峙之后有所缓解，双方似乎都准备先静观形势发展，至少目前是如此。

示威活动从主要城区扩散至尖沙咀--这里是香港最受大陆游客欢迎的购物区之一，往年国庆假期都会迎来火爆的生意。

清晨时分，数百名示威者在尖沙咀奢侈品店铺外面走动，并且搭建临时路障以防可能发生的冲突。和香港大部分地区一样，这里部署的警力并不多。

一位56岁、姓刘的先生表示，他曾在1980年代走上香港街头示威；他现在希望再来一次，以示对这次活动的支持。本次示威的发起人既有学生，也有知名活动人士。

本次示威活动是1997年香港回归中国以来最严重的一次，也成为中国政府面临的最大政治挑战之一。

香港大学的学生在网上呼吁大家不要给上午8点举行的升旗仪式添乱，突显了一些活动人士担心国庆节当天若有挑衅行为，可能引发暴力冲突。

数百名示威者很早就排好队，准备观看金紫荆广场举行的升旗仪式。示威者试图组成一道人墙，作为其他示威者与现场约100名警察之间的缓冲带。

“我们希望大家听到我们的声音，我们希望和平地站在这里，但我们不会有过激行为，”一位示威者说。

**最后通牒与路障**

学生领导人向香港行政长官梁振英发出最后通牒，要求其在周二午夜前出面并与示威人群对话，并威胁称如果梁不露面，他们将占领香港的更多地方。

梁振英没有照办，但表示北京方面不会因为示威活动而让步。他还称，香港警方能在没有解放军支援的情况下维持治安局势。

香港股市周二跌至三个月低点，录得2012年5月以来最大月线跌幅。香港市场周三和周四将逢假日休市。

港股恒生指数 过去一个月下挫7.3%，而且鲜有迹象显示示威活动将很快结束。示威者已经设立起物资补给站，备有瓶装水、水果、饼干、一次性雨衣、毛巾、护目镜、面罩和帐篷。

来自中国政府的信号一直很明确。

全国人大内务司法委员会副主任委员李慎明在人民日报上撰文称：“在当今中国，搞一人一票的竞选制，必然会很快步入一个动荡、动乱甚至内战的局面。”

各国也在谨慎地观望事态发展。

英国财政大臣欧思邦呼吁中国和平解决问题，并称香港的繁荣取决于自由。美国政府则敦促香港当局“保持克制，示威者和平表达观点。”

美国官员称，美国国务卿克里周三将在华盛顿会见中国外长王毅时讨论香港示威活动的问题。

台湾方面也在密切关注此事。(完)