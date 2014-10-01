美国与加拿大经济指标预测--10月1日-10月8日****

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月29日当周
10月1日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,670 1,753
1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- 338.4
再融资指数 -- 1,297.5
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加21.0 增加20.4
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.8
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9
1400 美国建筑支出(较前月) 8月 +0.5% +1.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.5 59.0
投入物价分项指数 57.0 58.0
就业分项指数 57.5 58.1
新订单分项指数 -- 66.7
10月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 29.7 29.3
四周均值(万人) -- 29.85
续请失业金人数(万人) 9月20日当周 243.8 243.9
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0
1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -9.3% +10.5%
耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- -18.2%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- -19.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.6%
10月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加21.5 增加14.2
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加13.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 持平
政府就业岗位(万个) -- 增加0.8
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差409 逆差406
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 顺差15.5 顺差25.8
出口(亿加元) -- 455.4
进口(亿加元) -- 429.6
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 59.7
服务业PMI -- 58.5
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 9月 58.5 59.6
企业活动指数 63.5 65.0
就业指数 -- 57.1
新订单指数 -- 63.8
价格指数 -- 57.7
10月6日当周
10月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 121.3
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 49.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 50.9
10月7日(二)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- 11.8%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 8月 -- 467
1400 美国IBD经济乐观指数 10月 -- 45.2
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加260.1
10月8日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月3日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 19.24(完)
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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