《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月1日

*工商时报：

--连日弱势的台股，昨日终于破涕为笑。据了解，拉升台股百余点、让尾盘收红的神秘买家，就是政府四大基金及官股行库；政府基金昨砸下百亿，进场大举拉抬，力保台股年线支撑

--财政部长张盛和表示，正密切观察香港局势变化，台股成交量若缩到很低，或者投资人丧失信心，即考虑让国安基金进场护盘。

--劳动部透露，同意取消现行外劳在台工作满三年必须强制出境至少1日的规定，若就业服务法等修正通过，未来雇主如果同意续聘，只要提出申请手续，外劳不需购买机票出境，还能省下至少2.4万元的仲介费，预估将有52万名外劳受惠。

*经济日报：

--台积电 与安谋（ARM）共同宣布，携手完成首颗采16奈米制程验证、生产结合安谋大小核（big.LITTLE）技术与FinFET（鳍式场效电晶体）制程的矽晶片。这意味台积电16奈米高阶行动晶片技术布局领先三星 的14奈米FinFET。

--行政院长江宜桦强调，大户条款不是这次股市波动主因，若错误认为所有原因都来自于此，匆忙决定取消或删除，反而会犯了躁进的毛病。他强调会先观察在不修法的前提下提出振兴股市措施的成效后，若仍有局限，才会再做通盘考量。

--据观光局与移民署统计，今年十月一日来台大陆团客将较去年大幅成长五成六，七天预定来台三万多人，若加上自由行陆客，预估一天至少有一万人来台，各观光相关产业将直接受惠。

--吸引保险业资金投入公共建设，并活化BOT(民间兴建营运后转移模式)厂商资金，财政部与金管会合力推动公共建设证券化示范案例，昨日首度找来承作BOT案的民间业者会商，吸引太子建设、统一集团及故宫晶华三家业者上门。

--金管会与财政部昨针对国际保险业务分公司(OIU)租税优惠协商达成共识，双方各退一步，OIU租税优惠期间从15年修改为10年，换取保单契约有效期间免税，本周四将提行政院会通过。

--金管会全力推动的亚洲盃政策，昨日同时传出好消息。菲律宾中华商业银行(Rizal Commercial Bank，RCBC)昨日公告，国泰人寿取得该行二成股权的优先议价权；上海商银也决定透过香港子公司，对中国大陆的上海银行办理增资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。