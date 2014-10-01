《新兴市场重要经济事件预告》--10月1日-10月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月1日(三)

曼谷--泰国央行公布9月利率会议的会议记录(0200)。

10月2日(四)

布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。

10月3日(五)

暂无重要经济事件。

10月6日(一)

暂无重要经济事件。

10月7日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开记者会，IMF首席经济学家布兰查德、IMF经济研究部主管、经济顾问Thomas Helbling出席这场活动(1300)。

华盛顿--世界银行集团2014年青年峰会。世界银行行长金墉在峰会闭幕式上发表讲话。

华盛顿--IMF战略、政策和审查部副主管Kalpana Kochhar在青年论坛上发表讲话，主题为：通过教育、创新和热情促进包容性成长和企业家精神。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会议。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至10月8日)。

10月8日(三)

华盛顿--IMF总裁拉加德在主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--经济稳健持续成长的必要性”的活动上致开幕辞(1230)。

华盛顿--IMF就全球金融稳定性报告举行新闻简布会(1300)。

华盛顿--世界银行行长金墉及高级副总裁巴苏(Kaushik Basu)参加关于“旗帜：在不平等的世界构建共同繁荣”的小组讨论(1400)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--公共债务、公共投资和成长”。主讲人：IMF副总裁筱原尚之。

华盛顿--尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iwaela在大西洋理事会活动上发表讲话(1700)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办讨论会，主题为“就业机会丰富及包容性成长面临的挑战--共享经济增长成果”，秘鲁前财长Luis Miguel Castilla将发表演说。总结会议：成长和改革面临的挑战，发言人包括印尼财长Muhammad Chatib Basri、IMF副总裁朱民、澳洲国库部长霍基等。

华盛顿--中国财政部副部长朱光耀就“全球经济及中美经济关系”在彼得森国际经济研究所发表讲话(1830)。

澳洲布里斯班--20国(G20)峰会。讲话嘉宾包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。

布达佩斯--匈牙利央行公布9月议息会议的会议记录(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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