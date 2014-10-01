《台湾重要政经日程》--10月1日

===================今日重要政经消息=============================
10/1(三)
-- 9:00 财政部长赴立法院备询。
--10:00 汇丰公布台湾9月PMI。
--10:00 中经院公布9月台湾采购经理人指数。
--12:00 统一投信举行记者会。
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。
--18:00 台湾发起支持香港争普选运动游行。
================================================================
10/2(四)
--戴德梁行第三季不动产市场概况及展望。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/9(四)
--12:20 央行代财政部标售103/15期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
--13:30 台积电 公布9月营收。
10/10(五)
--国庆日金融市场休市一日。
10/20(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
10/24(五)
--16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)