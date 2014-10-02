专栏节选 :美元指数遽升冲击台股--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去十年来，美元指数（ＤＸＹ）有三次升幅超过六％，第一次是二○○八年全球金融海啸，第二次是一○年的欧元危机，第三次就是现在。前两次所造成的灾难，我们都见识到了，那这次呢？

眼前令人烦忧的事情还真不少：普丁出兵乌克兰、伊斯兰国（ＩＳ）在中东引爆的战事、日本可能陷入另一阶段的衰退……，不过，这些都不是新鲜事。

ＤＸＹ缓慢攀升，对股市及整体经济有利，但陡升的ＤＸＹ则不然。ＤＸＹ是美元对应美国主要贸易伙伴一篮子货币走势的指数，主要是欧元和日圆；但人民币还未纳入，以致在某些情况下，ＤＸＹ有失真之虞。

当下欧元与日圆双双走弱。欧洲经济相当疲弱，年初开始出现的经济复苏动能，已然消失。至于日本，当初敲锣打鼓的「安倍经济学」似乎不如预期，无法成功刺激日本经济。

关键在于，日本整个经济体无法提升所得，因为婴儿潮世代正慢慢退休，取而代之的是，劳动制度改革后，人数较少的年轻劳工，而他们领取的是较低的初入社会薪资。因此，日本整体消费支出力道将会下滑，加上还要再提高消费税，更形同雪上加霜。

为何缓升的ＤＸＹ指数对台湾有利？陡升却不然？指数缓升代表美国经济强劲，以及美国消费者购买力较强；于此同时，弱势日圆意味着台湾半导体和ＩＴ产业的进口成本较低；两者对台湾都是好消息。

然而，当ＤＸＹ上升太快，套利交易的平仓压力，会出现仓皇抢入美元的现象。先前借入便宜美元，在海外市场投资的人，面对美元升值，将被迫出售海外资产，以偿还先前的美元借款，避免损失扩大。

全球各地的个别问题，我们心里多数都有个底了，这些个别问题本身不太需要过度担心；然而，一旦个别事件集中起来，再加上美元升息的阴影挥之不去，便形成股市下跌的导火线。

机构投资人一般认为，台股是全球较具景气循环的市场之一，当全球经济好时，台湾也好，反之亦然。因此，过去一段时间，随着ＤＸＹ上涨，台股也被外资法人大幅卖出，已呈现卖超现象。

由此我们得到的简单结论，只要ＤＸＹ上涨，台股将陷入困境；在此过程中，将经历本益比的压缩；换句话说，随着美元升值、日圆贬值，台湾企业的获利力也会跟着提升。获利上升的潜力，加上较低的股价，本益比将会下滑；长期来看，台股对外资法人将更具吸引力。问题在于，我们不知道这个过程要走多久。 (完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。