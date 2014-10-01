背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览，最新为国泰世华银美元债

(更新表格中已发行的外币债券)
路透台北10月1日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券等外币债发行热度增温。
最新并有国泰世华银行两档美元债将在10月8日发行，总额9.9亿美元，并在柜买中心挂牌。
国泰世华银其中一档为台湾国际板首档无到期日美元计价金融债，以5.1%定价，发行总额为6.6亿美元，该债券附12年内不赎回(non-call)；另一档为15年期美元金融债，以固定利率4.0%定价，金额为3.3亿美元。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额约为121.8亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期
**2014.10 国泰世华银行 6.6亿美元 5.1% 无到期日
(12年后可赎回)
3.3亿美元 4.0% 15
2014.10 德意志银行新加坡分行 1.7亿澳元 0% 30
(IRR 6.52%)
2014.10 摩根大通 7.14亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
0.81亿美元 4.1% 20
2014.10 骏懋银行 2.5亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.57%)
2014.09 大华银行 3.53亿美元 0% 30
(IRR 4.53%)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30
(IRR 4.66%)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完)
(记者 林妙容; 审校 高洁如)