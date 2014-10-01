欧洲金融：欧洲央行将设违规举报制度，对大银行一对一分组监督

路透维也纳9月30日 - 欧元区银行业单一监督机构主管努伊称，该机构将建立一个举报制度(whistleblower system)，来获取可能违规的银行的信息，还将设立独立审计小组来监督欧元区的大型银行。

下个月压力测试结果出炉后，欧洲央行将在11月直接接手监管逾130家欧元区大型银行的任务。

“个人角度，我可以向你承诺，我们的监管将是严格而公平的，”努伊在欧洲央行网站和若干报纸刊出的专栏文章中写道，“而且我们在觉得必要时，不会害怕进行干预。”

努伊表示，欧洲央行领导的新监督小组将“每天”监督各家银行；一般而言，每位小组组长都不会来自受监管银行所在的国家。

“例如，法国农业信贷银行的监督主管将是德国人，意大利裕信银行(UniCredit)的则来自法国，而荷兰银行的来自西班牙，”努伊写道。

“欧洲央行还将建立举报制度，鼓励和方便知情人士向欧央行举报个别银行可能存在的违反欧盟相关法规的情况，”她写道，“这些举报是曝光商业违规的有效手段。”

欧洲央行本周已开始和银行进行“监管对话”，从中获取银行资产负债表状况的局部和初步情况。10月，欧洲央行将正式发布银行业体质测试结果，向市场披露哪些银行需要增加资本并采取其他措施加强业务。(完)