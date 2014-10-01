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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 09:56 BJT

路透调查：美国上周原油库存料上升，油品库存可能下降

路透9月30日 - 路透周二对五名分析师的调查显示，9月26日止当周的美国商业原油库存料增加，而油品库存可能下降。

调查显示，分析师平均预期上周原油库存料增加70万桶。美国能源部能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布一周库存报告。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少10万桶，汽油库存料下降80万桶。

EIA上周公布数据显示，9月19日止当周原油库存意外减少，因进口下滑至四个月最低位。

根据调查，上周的炼厂产能利用率可能下降0.6个百分点至92.8%。此前一周为上升0.4个百分点至93.4%。

根据瑞士信贷周一发布的一周报告，9月26日止当周，美国地区炼油利润率平均上升9.24%，五个地区的炼油利润率均有所上升。

美国石油协会(API)周二公布，上周原油库存下降46.3万桶，汽油库存减少250万桶，馏分油库存降低180万桶。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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