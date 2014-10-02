专栏节选 :面对美元走高的三大冲击，全球投资风险正在升高--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国如果明年升息，只是一个向世界宣告经济回到正轨的象征性动作，调幅可能不会太大；然而，美元近来因升息预期而明显转强的走势，已经对世界经济带来冲击，并且预告全球投资进入较高风险的年代。

今年五月间在一场慈善晚宴上，正好与李前总统坐在同一桌，李前总统一看到我就问我说，「今年九月，美元你看涨？还是看跌？」突然被李前总统考了一个问题，我立刻对他说：「报告总统：美元我看会涨！」但李前总统也立刻表示，美元会跌。

我们就从此展开了一场美元论战，后来李前总统看我座位旁有空位，又坐到我隔壁，晚宴近尾声，李前总统又叫我到跟前面授机宜，整晚我们都在谈美元与美国经济。现在九月结束了，结果是美元大涨，美元指数从五月的七十八．九○六大涨到八十五．七九八，写下二○一○年以来的四年新高价，回想跟李前总统见面的时候，正好是美元最低价的位置。

**美国要结束ＱＥ，强势美元势不可免**

李前总统看衰美元，可能与他正在阅读《美元大崩坏》或《二○一四经济大崩溃》之类的书有关。他认为美国印出来那么多钞票，美元非跌不可，但我告诉李前总统，这个地球几乎大多数国家都和美国一样在印钞票，像是欧洲仍继续执行宽松，日本的安倍三箭仍持续在射，日本印了更多钞票。第二大经济体的中国也不遑多让，单是○八年的四兆元人民币救经济，到今天后遗症仍无法解除。美国经济虽烂，但却是众多烂苹果中比较不烂的那一个，于是当美国要结束ＱＥ(量化宽松货币政策)消息很明朗之后，美元的强势已不可避免。

这一段期间，全球发生了几件大事，一是普丁大力执行他的大俄罗斯梦，制造了乌克兰危机，这其中包括俄罗斯出兵收回克里米亚半岛、乌克兰叛军意外打下马来西亚航空班机，造成重大死亡的空难事件。

为了遏阻普丁的进击，欧盟与美国联手对俄罗斯展开经济制裁。当欧美对俄罗斯展开经济制裁，普丁也以牙还牙，宣布对欧美等国暂停农产品进口，于是有经验的俄罗斯商人担心财产遭冻结，纷纷将资金搬到亚洲来，意外促成了中、港股市在沪港通来临之前的大涨，而这段期间，俄罗斯卢布也从七月的三十三．二九四，急跌到九月三十日的三十九．三六九，卢布频创历史新低纪录。

而欧元区因为俄罗斯大亨资金撤走，欧元从五月走贬，七月出现急跌，欧元兑美元今年最高达一．三九九；欧美经济制裁俄罗斯，欧元更是快速急跌而下，九月三十日欧元写下一．二六七的最低价，市场原本都认为欧元在一．三有强大支撑，后来又修正到一．二七，如今看来关关都失守，十月欧洲央行可能宣布更大的购债计画，看来欧元弱势不易扭转。

欧元的弱势是美元强势的最大推手，而原本走势十分强劲的英镑，又因为苏格兰的独立公投，出现了一段激烈的跌势，七月英镑兑美元一度写下一．七一八的最高价纪录。苏格兰独立公投喧腾的时候，英镑一度跌到一．六○五，不过九月十八日苏格兰独立公投揭晓这一天，英镑跳空大涨到一．六四，金融市场已经预告独立公投不会过关，果然最后结果是五五比四五，独立公投闯关未成，英镑度过这个考验，一度反弹到一．六五二，目前回软到一．六二四二，英镑仍然弱势，但没有进一步破底。

**欧元、英镑都大跌，日圆也重启贬值走势**

组成美元指数的六大货币中，欧元、英镑都大跌，扮演另一个重要角色的日圆也重启贬值的走势。日圆在一三年从八十二．四八急贬到一○五．四三之后，今年日圆都在一○○～一○五日圆之间摆荡，最高来到一○○．八五兑一美元，不过今年第二季日本开始实施消费税，到了七月各项经济数据出炉，数字美得惊人，于是八月起，日圆展开另一段贬值，九月三十日已经来到一○九．五的最低价，看起来日圆一一○的时代来临。

最近日圆先生榊原英资看日圆会贬到一一○，已近在眼前，我在一一年两次带领考察团访问日本时，有团员问我：﹁圆会贬到哪里？那时候日本才经历三一一地震，日圆一度升值到七十五．三五，我去日本的时候，正好是十月日圆最强的时候，我告诉团员说：日圆会贬到日本舒服了为止。

我之所以这样讲，是从亚洲战略来考量，当中国跃升为亚洲最大国、全世界第二大强国的时候，美国的霸权战略必须在亚洲找到一个有足够实力牵制中国的国家，中日有百年宿仇，日本必然雀屏中选，这个说法相隔一年，安倍再度成为日本首相，日圆贬值展开了第一波的「初贬段」，第一个三位数是一三年五月的一○三．七二，此后日圆的修正，一三年六月一度见到九十三．七八，八月、十月都到九十五．八，此后日圆再也没有见过两位数字。

日圆会贬到哪里？还是要从日本历史来看，日圆在麦克阿瑟接管的年代，一度是三六○兑一美元，一九八五年的广场协议，日圆是从二六二．八兑一美元开始升值的，日圆的主升段升值一口气到一九九五年的七十九．七五才告一段落。九七年的亚洲金融风暴，日圆一度重贬到一四七．六六，此后日圆完成最后一段「末升段」，这段升值持续了十五年。

一九八五年的广场协议，因为日圆升值带给日本房地产、股市空前大暴涨，但一九九○年泡沫被戳破，日本也进入漫长的「失落二十年」，日本的失落其实与日圆不合理的「超升」有关。

历任日本首相，特别是像麻生太郎在位的时候，没有一刻不想让日圆贬值，但所有努力都徒劳无功，直到这次安倍重作冯妇，当然背后有美国加持，日圆贬值终于成了明显大趋势。用贬值来救经济，通常是一刀两刃，不太会成功，但是日本因日圆过度升值造成的伤害，这次日圆贬值最先救起出口产业，最少像日本的汽车业再度称霸全球将不意外，日本最大的汽车厂丰田，在日圆急贬后，近半年来股价从五二○五日圆大涨到六五五○日圆，市值再度站上二千亿美元大关。

**美国何时升息？可能比彭淮南预测得更早**

日圆贬值增强了日本出口产业的外销竞争力，同时也给同处竞争的韩国带来更进一步的压力。过去最会制造汇价竞争优势的韩国，近一年来，韩元走势出奇地平稳，今年以来韩元还一度从一○八八．二四升破千元关卡，目前仍在一○五二附近，韩元的强势与日圆的弱势成了强烈对比，也对韩国汽车业带来压力，今年以来，现代汽车、现代MOBIS、双龙、起亚纷纷惨跌。

欧元、英镑、日圆重贬，拉起了美元的超级强势，面对下一个世界经济新局，美国的购债计画到十月执行完毕，意味了美国正式退出ＱＥ，下一个题目是美国何时升息。目前各大投资机构，包括台湾的央行总裁彭淮南都预测明年七、八月联准会升息，但我的看法可能会早一些，美国联准会主导的升息会比被市场推着走的升息有效，况且，美国没有通膨的压力。

联准会若明年升息，只是一个象征性的动作，向全世界昭告美国失业率已降到六．一％以下，单季经济成长率逾四％，美国经济已回到正轨，升息只是象征性的，是为了要终结为期长达六年的○～○．二五％的超低利率。

原则上，美国是全世界最大的债务国，债最多的人总是不愿意看到利率升得太高，美国即使明年升息，利率最高仅限两码，可能是○．五％～○．七五％，利率的调幅不会太大，但这是美国经济领航全球的重要讯号。美国率先结束ＱＥ，且最早升息，那么过去一直印钞票救经济的模式也将告一段落。

假如这些讯号都浮现，美元强势暂时还不会结束。

回头看二○○○年以来的美元弱势循环，美元指数在九一一恐怖攻击之前，最高一度来到一二一．○二，金融海啸后，美元重挫到七十．七，写下历史新低纪录。○九年美国执行ＱＥ，美元指数一度升值到八十九．六二，这一波的美元升值是从一一年欧债危机后的七十三．五二五起涨，目前涨到八十五．七九八，已处在相对短期的高点，美国愿不愿容忍那么强势的美元？这是大家必须注意的焦点。但是，美元走高，至少对目前全球经济带来十分重大的冲击。

第一个是世界上更加没有通膨的年代，目前是百物齐跌的时代，ＣＲＢ指数过去最高涨到四七八，如今徘徊在二八○附近，软硬商品跌幅都很惊人，原物料重挫，也造成原物料生产国汇价大跌，像纽西兰币从○．八八三跌到○．七七六六兑一美元，澳币从○．九五跌到○．八七一六，俄罗斯的卢布更是频创新低，最近俄罗斯、巴西、澳洲、纽西兰股市都下挫。

第二个冲击是美元走高，让过去外流到新兴市场的资金回流到美元资产，像八月起，原先汇入台股资金达一二九亿美元的外资，九月起出现积极的卖超，八月卖超台积电逾三十万张，本来强势的摩台指数出现最弱势的调整。

新兴国家股市的波动加大，像九月二十九日巴西股市单日大跌二五八七．○三点，跌幅达四．五二％，香港出现占中的抗议潮，恒生指数大跌四四九．二点，跌幅也达一．九％。

最值得一提的是香港联系汇率，港币一向稳定，三十日港币却从七．七四九急贬到七．七六八一，这显示香港的资金正快速逃离。而受到经济制裁的俄罗斯股市，第三季以来从一三六三．四二跌到一一二四．六九点，近三个月俄罗斯股市大跌一七．五％，这个现象都显示资金有「危邦不入，乱邦不居」的特质，美元强势吸引资金回流美元资产，新兴市场股市的波动也会激烈。

**灾难中崛起的黄金、白银涨势，恐告一段落**

三是过去在灾难中崛起的黄金、白银涨势也恐告一段落，金价在一一年写下一九二三．七美元天价后，一度跌破一二○○美元关卡，白银也从四十九．七五跌到十七．三四美元，跌幅逾七成，白金从一九一二美元滑落到一三○○美元以下，随着美元走高，甚至美国有升息潜力，稀有金属投资也暂告一段落。

另外，黄金的弱势也预告过去十几年来，因为货币泛滥造成房市的大荣景，其实也逐渐走向尾声，台股最近出现的量能极度萎缩，其实是房市即将变盘的前兆，房价可能在高档酝酿回挫，只要美国升息号角一响，房地产将出现跌势。

正如陶冬博士所言，在ＱＥ的时代，每个人都是穿上救生衣在游泳，ＱＥ退场后，等于每个人要把救生衣脱下来，泳技不佳的人很容易没顶，这一波美元的强势预告ＱＥ的退场及明年的升息，但也预告全球投资进入较高风险的时代。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。