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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 07:58 BJT

****主要国家经济指标预测--10月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        预估值       前值
    
    10月2日(四)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                           8月             --        -5.7%     
    0130  澳洲建筑许可                                      8月            +1.0%      +2.5%
              民间住房建筑许可                                              --        +1.4%
    0130  澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                    8月          逆差7.0  逆差13.59
                  商品和服务进口                                            --         持平
                  商品和服务出口                                            --        +1.0%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)          9月             63.5       64.0
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                 8月            -0.2%      -0.1%
                              (较上年同期)                                 -1.2%      -1.1%
    1145  欧洲央行再融资利率                               10月            0.05%      0.05%
                  存款利率                                                负0.2%     负0.2% 
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              9月             --        4.001
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              9月27日当周             29.7       29.3
              四周均值(万人)                                                --        29.85
              续请失业金人数(万人)                  9月20日当周            243.8      243.9     
 
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                           9月             --        648.0    
    1400  美国工厂订单(较上月)                              8月            -9.3%     +10.5%
              耐久财订单(较上月)                      8月修正值             --       -18.2%
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                                  --        +0.7%
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                                  --       -19.0%
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                            --        +0.6%
   
    10月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                                  9月             --        49.40
    
    10月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                       9月            +0.4%      +0.1%
               三个月房价指数(较上年同期)                                  +9.7%      +9.7%     
   

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值      预估值
    
    10月1日(三)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)          9月            48.8        --       
    0000  韩国出口(较上年同期)                          9月初值           +6.8%       +8.2%     
              进口(较上年同期)                                            +8.0%       +6.0%     
              贸易收支(亿美元)                                           顺差34        --       
    0130  澳洲零售销售(较前月)                              8月           +0.1%       +0.4%     
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                     9月            51.7        --       
    
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                           9月            50.4        52.0     
 
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                       9月            50.7        49.5     
 
    0750  法国Markit制造业PMI                               9月            48.8        48.8     
 
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                           9月            49.9        50.3     
  
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         9月终值            50.3        50.5     
  
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                          9月            51.6        52.5     
  
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                        9月           1,643       1,670     
  
    1100  美国抵押贷款市场指数                      9月26日当周            337.8        --      
  
              再融资指数                                                 1,293.7        --      
    1215  美国ADP民间就业岗位(万个)                         9月            +21.3    增加21.0    
    1330  加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)    9月            53.5         --      
  
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           9月终值            57.5         --      
         
    1400  美国建筑支出(较前月)                              8月           -0.8%        +0.5%    
       
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   9月            56.6        58.5     
  
                               投入物价分项指数                            59.5        57.0     
  
                               就业分项指数                                54.6        57.5     
  
                               新订单分项指数                              60.0        --       
 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                          前周       净流入1,846      --    
         外资投资日本股票(亿日圆)                                     净流出416        --    
    (完)
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