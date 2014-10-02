主要国家经济指标预测--10月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月2日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -5.7% 0130 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +2.5% 民间住房建筑许可 -- +1.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7.0 逆差13.59 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- +1.0% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 63.5 64.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -1.2% -1.1% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 29.7 29.3 四周均值(万人) -- 29.85 续请失业金人数(万人) 9月20日当周 243.8 243.9 1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0 1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -9.3% +10.5% 耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- -18.2% 扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.7% 扣除国防的耐久财订单(较上月) -- -19.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.6% 10月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 49.40 10月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.4% +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) +9.7% +9.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月1日(三) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 48.8 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 +6.8% +8.2% 进口(较上年同期) +8.0% +6.0% 贸易收支(亿美元) 顺差34 -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.1% +0.4% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 51.7 -- 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 50.4 52.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 50.7 49.5 0750 法国Markit制造业PMI 9月 48.8 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 49.9 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 50.3 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 51.6 52.5 -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,643 1,670 1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 337.8 -- 再融资指数 1,293.7 -- 1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 +21.3 增加21.0 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 53.5 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 57.5 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 8月 -0.8% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 56.6 58.5 投入物价分项指数 59.5 57.0 就业分项指数 54.6 57.5 新订单分项指数 60.0 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超1,846 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超416 -- (完)