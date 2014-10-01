澳新经济指标预测--10月2日-10月9日****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 10月2日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 8月 -- -5.7% 0130 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +2.5% 民间住房建筑许可 -- +1.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差7.0 逆差13.59 商品和服务进口 -- 持平 商品和服务出口 -- +1.0% 10月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 49.40 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月5-6日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 -- 持平 10月6日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- +1.8% 网络招聘广告 -- +1.4% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 55 10月7日(二) 0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% 10月8日(三) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +4.1% 10月9日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 9月 -- 增加12.1 全职就业人数(万人) -- 增加1.43 就业参与率 -- 65.2% 失业率 -- 6.1% 10月9-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 9月 -- +1.1% (较上年同期) -- +4.8% (完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1