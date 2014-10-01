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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 06:26 BJT

****澳新经济指标预测--10月2日-10月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    9月29日当周
    
    10月2日(四)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        8月             --       -5.7%     
    0130 澳洲建筑许可                                   8月           +1.0%      +2.5%
             民间住房建筑许可                                           --       +1.4%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                 8月         逆差7.0  逆差13.59
                 商品和服务进口                                         --        持平
                 商品和服务出口                                         --       +1.0%

    10月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                              9月             --       49.40          
    
    
    10月3日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    10月6日当周
    
    10月5-6日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                              9月             --        持平
    
    10月6日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                            9月             --       +1.8%
                网络招聘广告                                            --       +1.4% 
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月             --          55

    10月7日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                              10月             --        2.5%
    
    10月8日(三)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   9月             --       +0.5%
                             (较上年同期)                               --       +4.1%
    
    10月9日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                             9月             --    增加12.1
             全职就业人数(万人)                                         --    增加1.43
             就业参与率                                                 --       65.2%
             失业率                                                     --        6.1%
    
    10月9-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                9月             --       +1.1%
                            (较上年同期)                                --       +4.8% (完)
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