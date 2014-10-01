《全球汇市》美元兑日圆突破六年高点，疲弱零售数据打击澳元

欧元 一度低见1.2571美元，之后勉强弹升至1.2613。欧元9月月线下滑3.82%，是逾两年来最大月度跌幅。
“欧元区股市收升1.2%，想必是受到欧洲央行持续推出刺激政策的前景所激励，”澳洲国民银行资深分析师David de Garis表示。
欧元再次承压，帮助美元指数 升至四年高点86.218，随后小幅回撤至86.048。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2619 1.2631 -0.10 -8.19 1.3745
美元/日圆 109.85 109.64 +0.19 +4.32 105.30
欧元/日圆 138.60 138.49 +0.08 -4.17 144.63
美元/瑞郎 0.9554 0.9550 +0.04 +7.01 0.8928
英镑/美元 1.6190 1.6212 -0.14 -2.21 1.6556
美元/加元 1.1207 1.1196 +0.10 +5.53 1.0620
澳元/美元 0.8674 0.8745 -0.81 -2.68 0.8913
新西兰元/美元 0.7773 0.7807 -0.44 -5.28 0.8206
欧元/瑞郎 1.2059 1.2062 -0.02 -1.73 1.2271
欧元/英镑 0.7794 0.7790 +0.05 -6.06 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1067 9.1124 -0.06 +2.93 8.8474
美元/挪威克朗 6.4302 6.4227 +0.12 +6.00 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李春喜/高琦/李爽/朱晓军；审校 郑茵/杜明霞/白云)