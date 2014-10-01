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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 14:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元买盘主导市况，全线走坚

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* 澳元/美元跌0.61%，新西兰元/美元跌0.32%，美元/日圆涨0.19%，英镑/美元跌0.08%

* 日经指数 跌0.56%，韩国综合股价指数 跌1.41%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.27%，美国10年期公债期货收益率(殖利率)报2.5042%

* 日本企业未能摆脱加税影响，反弹难料

* 日本9月制造业PIM终值持平于初值，令通胀率进一步下降 (完)

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