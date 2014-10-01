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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 15:16 BJT

欧洲个股：阿迪达斯计划未来三年最多回购15亿欧元股票

路透法兰克福10月1日 - 德国运动用品制造商阿迪达斯(Adidas) 周三宣布了一项计划，将在未来三年回购最多达15亿欧元(18.9亿美元)的股票，以安抚对其股价表现不满的投资者。

阿迪达斯在声明中表示，回购所需资金将主要来自其自由现金流，将于第四季开始实施，在2017年12月31日前结束。

阿迪达斯是全球第二大运动用品制造商，仅次于美国同业Nike 。该公司7月份发布了一年来的第三次获利预警。

今年以来，阿迪达斯股价下跌了三分之一以上。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)
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