欧洲个股：阿迪达斯计划未来三年最多回购15亿欧元股票

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透法兰克福10月1日 - 德国运动用品制造商阿迪达斯(Adidas) 周三宣布了一项计划，将在未来三年回购最多达15亿欧元(18.9亿美元)的股票，以安抚对其股价表现不满的投资者。
阿迪达斯在声明中表示，回购所需资金将主要来自其自由现金流，将于第四季开始实施，在2017年12月31日前结束。
阿迪达斯是全球第二大运动用品制造商，仅次于美国同业Nike 。该公司7月份发布了一年来的第三次获利预警。
今年以来，阿迪达斯股价下跌了三分之一以上。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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