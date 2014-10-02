台湾经济指标预测--10月2日至11月20日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 10月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/6 1610 外汇存底 9月底 -- 4,230.66亿美元 10/7 0830 消费者物价指 9月 -- +2.07% 数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +9.6% * 10月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/20 1600 外销订单 9月 -- +5.2% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 3.94% 10/23 1600 工业生产指数 9月 -- +7.03% 10/24 1610 M2年增率 9月 -- +5.64% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。