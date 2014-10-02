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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/10/2

经济指标                 时间    最新数据   前次数据      下次公   预估值 
                                                           布       
 工业生产(y/y)           8月      +7.03%       +6.15%  r   10/23    --
 季调失业率              8月      3.94%         3.95%      10/22    --
 消费者物价指数(CPI)(y/  8月      +2.07%       +1.76%  r   10/7     --
 y)                                                                 
 外汇存底(亿美元)        8月底    4,230.66   4,236.61      10/6     --
 商品出口(y/y)           8月      +9.6%         +5.8%      10/7     --
 商品进口(y/y)           8月      +14.1%        +9.5%      10/7     --
 M2货币总计数(y/y)       8月      +5.64%       +5.63%      10/24    --
 外销订单(y/y)           8月      +5.2%         +5.7%      10/20    --
 经常帐盈余(亿美元)      第二季   +164.7       +154.5  r   11/20    --
 国际收支(亿美元)        第二季   +43.9         +26.2      11/20    --
 国内生产总值(GDP) (y/y  第二季   +3.74%       +3.84%  r   --       --
 )                                                                  
 重贴现率(%)             9月25日  1.875%       1.875%      --       --
  
 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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