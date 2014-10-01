路透伦敦10月1日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：已经跌破2012年11月低点1.2661美元，在这样的情况下市场仍继续下行出乎意外，不过技术图受两个月下行趋势压制前景看空，当前趋势线在1.2801。近期值得提高注意，有可能反弹，我们倾向于逢高卖出。
美元/日圆：无变化，市场微幅上涨，但是新高没有得到日线相对强弱指标(RSI)的确认，另外日线图上已有13浪，两者均暗示遭遇一些获利了结。市场在108.50/25区域附近寻获良好支撑，还受到短期上行趋势线切入位107.37的支撑。我们认为在此之上，市场仍会进一步走高。
英镑/美元：跌向1.6163/54首道支撑位(78.6%的技术回档位以及9月16日低位)。这被视作跌向1.6053近期低点的突破口，进而跌向1.6012/00(200周移动均线和2013年启动的涨势的50%回档位)，最后跌至1.5721--2013年启动走势的61.8%技术位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2613 1.2631 -0.14 -8.24 1.3745
美元/日圆 109.86 109.64 +0.20 +4.33 105.30
欧元/日圆 138.55 138.49 +0.04 -4.20 144.63
美元/瑞郎 0.9557 0.9550 +0.07 +7.05 0.8928
英镑/美元 1.6206 1.6212 -0.04 -2.11 1.6556
美元/加元 1.1206 1.1196 +0.09 +5.52 1.0620
澳元/美元 0.8695 0.8745 -0.57 -2.45 0.8913
新西兰元/美元 0.7783 0.7807 -0.31 -5.15 0.8206
欧元/瑞郎 1.2057 1.2062 -0.04 -1.74 1.2271
欧元/英镑 0.7782 0.7790 -0.10 -6.21 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0852 9.1124 -0.30 +2.69 8.8474
美元/挪威克朗 6.4377 6.4227 +0.23 +6.12 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华; 审校 张涛)