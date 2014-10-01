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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 16:49 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑关注26个月低位，因德国9月制造业PMI低于50

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* 欧元/英镑下跌，威胁0.77665，此前公布的德国制造业采购经理人指数(PMI)低于50的荣枯分水岭

* 0.77665是周二触及的26个月低位，当时公布欧元区消费者物价指数(CPI)疲软；0.7756是2012年7月低位

* 0.7750下方有停止单(0.7752相当于英镑兑欧元报1.29)

* 英国9月制造业PMI跌至51.6

* 法国政府不同意撙节 (完) (编译 王丽鑫； 审校 艾茂林)
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