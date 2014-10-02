台湾货币市场：10月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月2日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,366.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行20年期公债103甲14期，金额300亿台币。 ------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3,587.50亿台币： 10/03 3,587.50亿台币 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,959.8亿台币： 10/06 3,527亿台币 10/07 2,562.5亿台币 10/08 2,228.5亿台币 10/09 2,234.3亿台币 10/10 862.8亿台币 10/13 4,228亿台币 10/14 1,852.5亿台币 10/15 458亿台币 10/16 7,419.8亿台币 10/17 2,808.5亿台币 10/20 453.7亿台币 10/21 4,461.6亿台币 10/22 2,713.5亿台币 10/23 4,025亿台币 10/24 1,125.5亿台币 10/27 2,125.1亿台币 10/28 971亿台币 *10/29 851.5亿台币 10/30 10亿台币 10/31 24亿台币 11/03 1,017亿台币 --公债还本付息445.75亿台币。 10/15 89甲4期本金 400亿台币 10/15 89甲4期15息 24.5亿台币 10/15 102甲11期1息 3.75亿台币 10/19 90甲7期13息 17.5亿台币 **紧缩因素： --10/6 ：台湾央行发行1,200亿台币一年期定存单，3日标售。 --10/13：台湾央行发行200亿台币两年期定存单，9日标售。 --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)