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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 17:14 BJT

全球贵金属：9月30日SPDR黄金持仓下降0.31%，iShares白银持仓增加1.18%

路透10月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周二较周一下降0.31%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量增加1.18%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 24,751,771.6 9月30日 24,828,695.2 9月29日 0.0 -0.31%

iShares 350,086,379.2 9月30日 346,011,171.6 9月29日 4,075,207.6 +1.18%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 杜明霞)
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