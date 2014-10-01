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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 18:00 BJT

欧洲汇市：英镑跌至两周低点，因PMI数据显示英国制造业扩张减速

数据公布后，英镑/美元 最低跌至1.6164美元，这是苏格兰独立公投之前到目前的最低水准。数据公布前约报1.6198。英镑最新报1.6179，日内下跌0.2%。

“我们和市场中的其他人原本以为，继上月急跌之后，会迎来小幅反弹，但这种情形并未发生，”ING的外汇策略主管Chris Turner表示。

但Turner亦指出，周二公布的GDP数据修正值显示，英国经济中的闲置产能可能少于当初的估计。

英镑兑欧元 从数据公布前的0.77745微跌至0.7786英镑，但日内仍小涨，并接近周二触及的两年高点0.77665。

周三发布的调查显示，欧元区9月制造业增长进一步放缓，凸显欧洲央行(ECB)在实现通胀目标方面可能遇到困难。(完)

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