欧洲汇市：英镑跌至两周低点，因PMI数据显示英国制造业扩张减速

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
数据公布后，英镑/美元 最低跌至1.6164美元，这是苏格兰独立公投之前到目前的最低水准。数据公布前约报1.6198。英镑最新报1.6179，日内下跌0.2%。
“我们和市场中的其他人原本以为，继上月急跌之后，会迎来小幅反弹，但这种情形并未发生，”ING的外汇策略主管Chris Turner表示。
但Turner亦指出，周二公布的GDP数据修正值显示，英国经济中的闲置产能可能少于当初的估计。
英镑兑欧元 从数据公布前的0.77745微跌至0.7786英镑，但日内仍小涨，并接近周二触及的两年高点0.77665。
周三发布的调查显示，欧元区9月制造业增长进一步放缓，凸显欧洲央行(ECB)在实现通胀目标方面可能遇到困难。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/张涛；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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