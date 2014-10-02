重温稿-台湾货币市场：月初恢复宽松，但短票利率尚未回落至先前低位

(更新拆款数据及存单细节)

* 月初恢复宽松，但仍有营所税截缴变数

* 短票利率尚未回落至先前月初偏低水位

* 买方态度坚持，RP利率持平

记者 董永年

路透台北10月1日 - 台湾银行间短率周三区间高位回落。调度人士表示，季底过后资金恢复偏松态势，短率区间高位自上日回落，不过有大型行库因营所税上缴国库而暂不拆出，资金分配略有不均。

他们指出，今日大型民营银行与外资保管行资金相当宽松，拆款容易。不过整体市场资金需求疲弱，银行间静待央行冲销当日隔夜拆款过剩资金，料期底银行间累计超额准备仍会持续垫高。

〞月初拆(入)很容易。外面蛮松的。〞一位票券商资金调度人士称。

另一公股银行调度人士则指出，今日因有营所税缴库，所以暂时没有拆出。不过月初市场已恢复流动性，尤其是外商银行资金相当多。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日为 0.386%；今日区间落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.550%；一周拆款利率区间在0.380-0.435%，上日为0.388-0.750%。两周拆款利率区间则在0.385-0.425%，上日在0.490-0.560%。

**短票利率底部垫高**

短票市场方面，大型票券商指出，虽然月初买票利率有所回落，但因季底成交利率飙高，银行一时间还无法适应须大幅下调才能成交的现实，有的乾脆暂时不买。

票券商表示，今日不论是特定的大型银行、或是一般金融机构，买票利率都较先前月初水准稍高2-3基点。显示在升息预期下，买票利率水位正逐渐垫高。

〞无法回到过去月初水准，我们只能先不与大行做，月底再卖给他们，让高利率承做的比例低一点。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易主管则称，今日主要与民间法人承做，但有听说银行的买票利率开比较高。

路透周一访谈六家金融机构预估，台湾10月提存期30天自保短票利率区间料在0.62-0.66%，在主要大型行库自年中后即减少资金供给带动下，利率底部逐渐垫高，0.60%以下利率难见。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票利率主要成交在0.62-0.63%，上日在0.64-0.72%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.645%，前日则为0.666%。

台湾央行今日存单到期金额834.5亿台币，发行金额亦为834.5亿台币，存单发行余额持平于上日。

本周央行存单到期共1兆917.7亿台币，周四及周五存单到期分别为3,366.5亿及3,587.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为11亿台币，累积超额准备为2,952亿台币、加计前期1%的超额准备为3,557亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率则持平。交易商表示，季底一过，投信资金回笼，整体资金情势明显转为宽松，RP利率持稳既有区间。

市场人士指出，尽管本周交割的紧缩因子颇多，寿险端因美元债交割而走钱，但季底过后资金流动性变佳，RP利率维持在原有利率水准。

〞利率不会再下去，因为央行态度转中性已经很明显。〞一本地证券商交易员说。

另有证券资调人士提及，目前市场多数对利率较为坚持，使RP成交利率暂持在原有区间，欠缺向下空间的动能，短线RP利率倾向横向整理。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周美元债交割包括：周二星展银行 美元债交割2.3亿美元、周五有摩根大通 美元债交割7.95亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )