欧洲已公布经济指标--2014/10/1

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.9 f +0.7 f +3.2 f 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 r +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r -0.1 -0.2 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 p -0.3 f +1.5 p 德国 9月 持平 p 持平 f +0.8 p 法国(HICP) 8月 +0.5 +0.6 +0.5 意大利(HICP) 9月 +1.8 p -0.2 -0.2 p 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.3 u-p 德国 8月 -0.1 -0.1 -0.8 法国 8月 -0.3 +0.7 -1.4 意大利 8月 持平 p -0.4 r -1.7 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 8月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 8月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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