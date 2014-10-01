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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 20:15 BJT

美国热股：微软推出新一代操作系统“Windows 10”，盘前微跌

路透10月1日 - 微软(Microsoft) 周二宣布将新作业系统名为“Windows 10”，取代普遍不受欢迎的“Windows 8”。新系统名称跳过一个数字代表其在整合平板电脑、手机与传统电脑作业方式的一大跃进。

微软周三盘前微跌0.13%，周二收在46.36美元。(完)
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