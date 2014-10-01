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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 21:42 BJT

美国热股：媒体称亚马逊与迪士尼有望达成和解，亚马逊股价微涨

路透10月1日 - 华尔街日报周二报导称，亚马逊 看似接近同迪士尼 达成和解，双方接近两个月的纷争有望画上句号。亚马逊在纠纷期间曾暂停提前订购迪士尼DVD的服务。

亚马逊周三盘初下跌0.57%，报320.61美元。迪士尼微涨(完)
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