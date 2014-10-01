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市场报道 | 2014年 10月 1日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开盘下跌，美国现首例埃博拉患者令市场趋于谨慎

路透纽约10月1日 - 美国股市周三开盘下跌，因该国发现首例埃博拉病毒感染病例后，市场态度谨慎。

道琼工业指数 开盘下跌26.78点或0.16%，报17,016.12点；标准普尔500指数 下跌3.41点或0.17%，报1,968.88点；Nasdaq指数 跌9.10点或0.2%，报4,484.29点。(完)
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