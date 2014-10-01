美国各类经济指标总览--2014/10/1

重温稿-美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
美国商务部周三公布，美国8月建筑支出下降0.8%，至9,610亿美元，预估为增长0.5%。7月经修正后为增长1.2%，前值 为增长1.8%。 美国供应管理协会(ISM)公布，9月制造业指数回落至56.6，不及路透访问分析师预期的58.5，8月为59.0。 当前值 前次值 失业率(%) 6.1 (8月) 6.2 (7月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (8月) 增加21.2 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (8月) +0.1 (7月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) 持平 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (8月) +0.2 (7月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) +0.6% (8月) +0.3 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差405.5 (7月) 逆差408.1 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) -0.1 (8月) +0.2 (7月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (8月) 79.1 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.3 (9月20日当周) 28.1 (9月13日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,290 (8月) 赤字950亿 (7月) 领先指标(%) +0.2 (8月) +1.1 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.2 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加260.1 (7月) 增加188.1 (6月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.4 (6月) 建筑支出(%) -0.8 (8月) +1.2 (7月修正值) 消费者信心 86.0 (9月) 93.4 (8月修正值) 房屋开工(万户) 95.6 (8月) 111.7 (7修正值) 建筑许可(万户) 99.8 (8月) 105.7 (7修正值) 成屋销售(万户) 505 (8月) 514 (7月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (8月) 42.7 (7月修正值) 工厂订单(%) +10.5 (7月) +1.5 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -18.2 (8月) +22.5 (7月) 供应管理协会非制造业指数 59.6 (8月) 58.7 (7月) 供应管理协会制造业指数 56.6 (9月) 59.0 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 进口物价(%) -0.9% (8月) -0.3% (7月) 出口物价(%) -0.5% (8月) +0.1% (7月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
(重温稿) * 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/
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