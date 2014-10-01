《日本重要政经日程》--10月2日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透10月2日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
10月1日(三)
2350 - 资本流动数据
10月2日(四)
0120 - 三个月贴现国库券标售
0130 - 10年期政府公债标售
0430 - 经济产业省公布10-12月日本粗钢产出和钢铁需求预估
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1