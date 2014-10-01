版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.19 -0.95 -2.31 2591784

搜狐 48.36 -1.87 -3.72 646654

网易 82.95 -2.71 -3.16 358998

百度 212.03 -6.20 -2.84 3832108

台湾

台湾积体电路 20.10 -0.08 -0.40 3727116

联电 1.96 -0.03 -1.51 196487

日月光 5.95 +0.04 +0.68 309062

矽品精密 6.64 -0.18 -2.64 1206602

和信超媒体 0.82 -0.03 -3.44 61897

友达 4.11 -0.05 -1.20 105016

中华电信 29.78 -0.19 -0.63 37434

台湾国际航电 50.99 -1.00 -1.92 1529396

香港

中国移动 57.73 -1.02 -1.74 325345

中国联通 14.88 -0.15 -1.00 166755

中国电信 60.63 -0.80 -1.30 7806

中芯国际 5.01 -0.08 -1.57 26838

电讯盈科 6.20 -0.04 -0.59 113

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐