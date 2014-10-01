《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

****日韩经济指标预测--4月24日-5月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)