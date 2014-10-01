《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.19 -0.95 -2.31 2591784
搜狐 48.36 -1.87 -3.72 646654
网易 82.95 -2.71 -3.16 358998
百度 212.03 -6.20 -2.84 3832108
台湾
台湾积体电路 20.10 -0.08 -0.40 3727116
联电 1.96 -0.03 -1.51 196487
日月光 5.95 +0.04 +0.68 309062
矽品精密 6.64 -0.18 -2.64 1206602
和信超媒体 0.82 -0.03 -3.44 61897
友达 4.11 -0.05 -1.20 105016
中华电信 29.78 -0.19 -0.63 37434
台湾国际航电 50.99 -1.00 -1.92 1529396
香港
中国移动 57.73 -1.02 -1.74 325345
中国联通 14.88 -0.15 -1.00 166755
中国电信 60.63 -0.80 -1.30 7806
中芯国际 5.01 -0.08 -1.57 26838
电讯盈科 6.20 -0.04 -0.59 113
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1