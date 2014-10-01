欧洲经济：ECB总裁德拉吉再次呼吁通过结构性改革和财政政策重振经济

路透罗马10月1日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三敦促欧元区各国政府各尽其职，通过结构性改革来促进经济成长。德拉吉称，只靠货币政策不足以重振信心和刺激投资。

欧洲央行已将指标利率降至近零水准，并宣布购买资产支持证券和有担保债券的计划，以向经济注资，避免陷入通缩。

德拉吉称，欧洲央行管委会将讨论如何促进实现通胀率略低于2%的目标。欧洲央行管委会会议即将召开。

“我认为我们会一致认为，只靠货币政策无法实现恢复信心，并使欧元区恢复成长，”他说。

他指出，货币政策可以通过降低资本成本来促进投资，但各国政府需要确保企业获利不会因为加税或不必要的监管而减少。