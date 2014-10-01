欧洲经济：ECB总裁德拉吉再次呼吁通过结构性改革和财政政策重振经济

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透罗马10月1日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三敦促欧元区各国政府各尽其职，通过结构性改革来促进经济成长。德拉吉称，只靠货币政策不足以重振信心和刺激投资。
欧洲央行已将指标利率降至近零水准，并宣布购买资产支持证券和有担保债券的计划，以向经济注资，避免陷入通缩。
德拉吉称，欧洲央行管委会将讨论如何促进实现通胀率略低于2%的目标。欧洲央行管委会会议即将召开。
“我认为我们会一致认为，只靠货币政策无法实现恢复信心，并使欧元区恢复成长，”他说。
他指出，货币政策可以通过降低资本成本来促进投资，但各国政府需要确保企业获利不会因为加税或不必要的监管而减少。
“因此，财政和结构性政策也必须发挥作用，”他说，呼应了他上个月在怀俄明州杰克逊霍尔参加央行官员会议时的讲话。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。