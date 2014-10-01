日韩经济指标预测--10月2日-10月9日****

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月29日当周 10月1日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,739 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,948 10月2日(四) 暂无重要数据公布。 10月3日(五) 暂无重要数据公布。 10月6日当周 10月5日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,675.3 10月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,780 10月7日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 -- 盈余4,167 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -- +3.5% (较上年同期) -- +1.1% 10月9日(四) 2350 日本银行放款(较上年同期) 9月 -- +2.2% (完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1