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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 06:46 BJT

****日韩经济指标预测--10月2日-10月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
 
    9月29日当周    
    
    10月1日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   买超7,739
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超2,948
    
    10月2日(四)
    暂无重要数据公布。
    
    10月3日(五)
    暂无重要数据公布。 
    
    10月6日当周
    
    10月5日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月          --     3,675.3
   
    10月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月          --      12,780
    
    10月7日(二)
    0300 韩国L货供额                                   8月          --       +8.3%
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月          --        +0.2
             领先指标                                               --        +0.6
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                8月          --   盈余4,167
    
    10月8日(三)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月          --        47.4
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月          --       +3.5%
                     (较上年同期)                                   --       +1.1%
    
    10月9日(四)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                      9月          --       +2.2%
    (完)
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