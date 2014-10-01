金砖国家：10月1日股汇市收盘纵览

路透10月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.84%，报996.88点。

中国股汇市：逢国庆节假期休市

香港股市：逢国庆节假期休市

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巴西股市：下跌，因两份最新的民调显示现任总统迪尔玛·罗塞夫赢得连任的机率增加。指标Bovespa指数 收低2.32%，报52,858.43点。 拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元大跌逾1%，因民调显示罗塞夫赢得连任机率增加

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南非股市：连续第三个交易日走低，现货金属价格挫跌导致矿业类股下滑，对大盘造成拖累。指标Top-40绩优股指数 收低1.09%至43,679点，综合指数 跌0.86%至48,912点，两指数均处于五个月低位。

南非汇市：兰特兑美元走坚，在遭大举抛售后稍作喘息

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印度股市：下滑，蓝筹股回撤，因交易商在假期来临前不愿建立仓位，同时外资卖盘亦打压人气。印度金融市场周四至下周一因公共假期休市，下周二恢复交易。指标BSE指数 跌0.23%或62.52点，收报26,567.99点；周线跌0.22%。NSE指数 跌0.24%或19.25点，收报7,945.55点，周线跌0.29%。

印度汇市：印度卢比兑美元上扬，从日内稍早触及的七个月低位反弹，因投资者认为近期跌势过度，即便假期之前谨慎情绪弥漫。印度卢比兑美元 开低报61.95，为3月4日以来最弱水准，但随后稳步收复失地，收报61.61/62，周二收盘价为61.7450/7550。卢比本周跌0.75%，创8月1日止当周以来最大跌幅，也是连续第四周下跌。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.92%，报1,113.420点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.16%，报604.02点。