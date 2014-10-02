更正-《综述》香港领导人选择等待，示威者要求他下台

(更正：因英文原文有误，内文第二段“数以万计的示威民众”应更正为“数以千计的示威民众”)

* 香港领导人愿意让示威活动持续

* 示威者要求行政长官下台

* 仍有成千上万的民众逗留街头，拒绝让步

* 中国政府称，香港事务纯属中国内政

路透香港10月2日 - 接近香港领导人的消息人士称，如果有必要，香港领导人愿意让占据市中心大片地区的民主示威活动持续几周，而示威者则扬言不会让步。

周四清晨的香港街头较为平静，警方大多与数以千计的示威民众拉出一段距离；这场在亚洲金融中心发起的示威活动已有将近一周之久，参与者多为年轻人。

示威者要求香港行政长官在周四之前辞职，而梁振英已经予以回绝，双方对于中国方面该如何拿捏香港政治的控制力度，依然存在严重分歧。

据接近梁振英的一名政府消息人士指出，行政长官准备等待示威人士自己平静下来，唯有出现抢劫及暴力行为才会加以干预。

“除非出现动乱情势，否则不会派出防暴警察...我们希望不会发生这样的事，”该名消息人士说道。“我们必须平和处理，即便这会延续数周甚至数月时间。”目前无法联系到梁振英置评。

防暴警察上周末在驱散示威人群时使用了催泪瓦斯、胡椒喷雾和警棍，本次示威活动是1997年香港回归中国以来最严重的一次。

美国国务卿克里称，他“非常希望”香港当局保持克制，但中国外长王毅称，各国不应干涉中国内部事务。

“中国政府已经非常清晰、坚定表明了我们的立场。香港事务是中国内政，各国都应尊重中国主权，”王毅在与克里会面前的讲话中称。

**“还可以做什么？”**

周三为中国国庆节，之前许多香港人担心当天警察会动用武力驱散示威人群，但这种情况并未发生；不过在庆祝活动上奏国歌时，有一些人喝倒彩。

周四稍早，约200人聚集在梁振英办公室附近，约有50名警察站在那里设置的金属栅栏旁边。周四仍是公共假日。

示威者已经设立起物资补给站，备有瓶装水、水果、一次性雨衣、毛巾、护目镜、面罩和帐篷。 即便如此，群众中还是有些人怀疑现况能持续多久。

“我觉得目前的情况没有办法维持超过两周，”现年26岁、从事业务与行销的Moses Ng，指着年轻人成群结队四处行走于遍布路障的铜锣湾街道表示。铜锣湾为香港主要购物区。

“如果是这样，这个行动就会彻底失败，所以我们在思考还能做些什么。”

不过另一位17岁的中学生Wong Chi Min则展现更强的违抗精神。

“人们会每天持续重回此地，”他说，“我们会等到梁振英下台，让我们可以选择自己的领导人为止。如果他不下台，我们会持续在这里等着。”

主要组织单位之一的香港专上学生联会，呼吁民众从周五起包围更多港府机关大楼，除非当局接受他们的要求。

但梁振英已表示北京当局不会让步，香港警方在不需要解放军协助的情况下，有能力维安。

香港示威地图：link.reuters.com/can92w

网路审查：link.reuters.com/wym92w

民调与时间轴：link.reuters.com/gus32w

**难题**

中国认定香港示威活动是非法集会，但示威活动已经扩散至邻近的澳门及台湾，对于中国共产党领导阶层而言是一令人忧心迹象。

如今中国面临一大难题。

过度镇压这场运动，可能会撼动对于市场导向的香港信心，而香港有着与中国不同的法律制度。然而中国若不做出强硬回应，则可能给大陆异议份子壮胆。

中国人民日报在一篇语气强硬的评论文章中，批评“占中”示威就是对抗。

人民日报周三指出，“如今极少数人数执意对抗法治，挑起事端，终将自食其果。”

而香港的动乱情势已经开始影响到经济。

香港电台引述旅游业议会总干事董耀中谈话指出，中国国家旅游局以担心香港可能有安全问题为由，暂停批准旅行团到港。

部分香港银行业者及金融机构已经将员工安置在香港近郊的办公场所，避免金融中心动荡情势升高干扰交易及其他重要功能运作。

意大利精品集团普拉达(Prada)表示，正随时观察香港的情势，必要时将提前关店。