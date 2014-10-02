企业并购：中投与中航资本收购Avolon谈判结束，后者或寻求IPO--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透10月1日 - 据知情人士称，中国主权财富基金中投公司(CIC)与中航资本控股股份有限公司 已经结束了收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon的谈判，后者可能寻求首次公开发行(IPO)。
路透8月报导称，中投与中航资本正洽购Avolon，估值可能为40-50亿美元。中航资本随后证实正在谈判，但提醒称潜在交易仍存不确定性。
Avolon曾在6月向金融监管当局登记，称将在美国进行IPO。消息人士本周表示，由于和中国买家的谈判不成功，Avolon的私募股权股东为了将投资套现，最实际的选择就是IPO。
消息人士因事情未公开而要求不具名。Avolon拒绝置评，无法立即联系到中投和中航资本予以评论。
Avolon依靠私募股权投资公司Cinven、CVC Capital Partners和Oak Hill Capital Partners，以及新加坡政府投资公司(GIC)的支持。该公司一直在和摩根大通 、摩根士丹利 和花旗集团 研究IPO事宜。
Avolon总部设在爱尔兰都柏林，向航空公司和飞机投资者提供飞机租赁和租赁管理服务。该公司共拥有逾200架飞机，为27个国家的48家客户服务。
其客户包括美国航空 、法航荷航 和瑞安航空(Ryanair) 。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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