中美关系：奥巴马会晤中国外长，敦促和平处理香港示威活动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿10月1日 - 美国总统奥巴马周三对中国外交部长王毅表示，美国正密切关注香港示威活动，敦促以和平方式解决此事。
奥巴马在王毅与美国国家安全顾问赖斯(Susan Rice)在白宫的会谈中作了上述表示，奥巴马亦确认将于今年稍晚访问中国。
白宫对此次会晤发表声明称，“总统与赖斯大使...指出美国正密切关注香港情势的进展，并表达他们希望香港当局与抗议人士能和平化解分歧。”
“美国一贯支持的是，对香港的安定与繁荣至为重要的开放体系、普选、以及香港民众的愿望。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。