版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 07:57 BJT

《全球汇市》日圆因全球制造业PMI疲软而上扬，欧元紧盯ECB会议

“对于欧元而言，重点在于欧洲央行总裁德拉吉必须让投资人相信，一旦该行采取行动，其规模将大到足以提振通胀预期，且若通胀预期进一步下滑，将持续升高政策回应，”法国巴黎银行分析师在一份致客户报告中表示。

澳元 成功回升至0.87美元上方，此前一度触及八个月低点0.8663。在澳洲公布零售销售数据逊于预期之后，周三澳元一度逼近2014年低点0.8660。

澳元空头在进一步推低汇价之前，将先观察0130GMT公布的建筑许可及贸易数据。

不过整体而言，亚洲市况预料将相当平静，因包括中国及香港等主要市场逢假日休市。

在美国周五公布重要的非农就业数据之前，以及香港示威活动持续推进之际，投资人不太可能大量建仓。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2624 1.2623 +0.01 -8.16 1.3745

美元/日圆 108.97 108.87 +0.09 +3.49 105.30

欧元/日圆 137.56 137.43 +0.09 -4.95 144.73

美元/瑞郎 0.9559 0.9558 +0.01 +7.07 0.8928

英镑/美元 1.6196 1.6184 +0.07 -2.17 1.6556

美元/加元 1.1150 1.1162 -0.11 +4.99 1.0620

澳元/美元 0.8743 0.8737 +0.07 -1.91 0.8913

新西兰元/美元 0.7783 0.7784 -0.01 -5.15 0.8206

澳元/日圆 95.270 95.120 +0.16 +1.51 93.850

新西兰元/日圆 84.810 84.740 +0.08 -1.85 86.410

英镑/日圆 176.49 176.20 +0.16 +1.24 174.33

澳元/新西兰元 1.1225 1.1217 +0.07 +3.48 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 朱晓军/李婷仪/张明钧; 审校 孙茉莉/白云/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐