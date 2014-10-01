《全球汇市》日圆因全球制造业PMI疲软而上扬，欧元紧盯ECB会议

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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“对于欧元而言，重点在于欧洲央行总裁德拉吉必须让投资人相信，一旦该行采取行动，其规模将大到足以提振通胀预期，且若通胀预期进一步下滑，将持续升高政策回应，”法国巴黎银行分析师在一份致客户报告中表示。
澳元 成功回升至0.87美元上方，此前一度触及八个月低点0.8663。在澳洲公布零售销售数据逊于预期之后，周三澳元一度逼近2014年低点0.8660。
澳元空头在进一步推低汇价之前，将先观察0130GMT公布的建筑许可及贸易数据。
不过整体而言，亚洲市况预料将相当平静，因包括中国及香港等主要市场逢假日休市。
在美国周五公布重要的非农就业数据之前，以及香港示威活动持续推进之际，投资人不太可能大量建仓。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2624 1.2623 +0.01 -8.16 1.3745
美元/日圆 108.97 108.87 +0.09 +3.49 105.30
欧元/日圆 137.56 137.43 +0.09 -4.95 144.73
美元/瑞郎 0.9559 0.9558 +0.01 +7.07 0.8928
英镑/美元 1.6196 1.6184 +0.07 -2.17 1.6556
美元/加元 1.1150 1.1162 -0.11 +4.99 1.0620
澳元/美元 0.8743 0.8737 +0.07 -1.91 0.8913
新西兰元/美元 0.7783 0.7784 -0.01 -5.15 0.8206
澳元/日圆 95.270 95.120 +0.16 +1.51 93.850
新西兰元/日圆 84.810 84.740 +0.08 -1.85 86.410
英镑/日圆 176.49 176.20 +0.16 +1.24 174.33
澳元/新西兰元 1.1225 1.1217 +0.07 +3.48 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军/李婷仪/张明钧; 审校 孙茉莉/白云/戴素萍)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1