《汇市简讯》欧元/日圆呈下行趋势，欧元/美元持稳

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 欧元/日圆深受打击，因美元/日圆从110上方挫跌，仍有最大影响力
* 欧元/美元持稳，内移日，但后市仍偏向下行
* 在欧洲央行今晚会议前仍走势震荡
* 欧元/日圆呈下行趋势，小时图下移的一目均衡转换线在137.73
* 有一些支撑位在一目均衡云区顶部137.51附近，云区底部137.06
* 阻力位在下移的100日移动均线切入位138.10，停止单在137.00下方。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 96.7 4月25日(二) 暂无重要经济数据。 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1