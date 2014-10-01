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亚洲 | 2014年 10月 2日 星期四 07:48 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆呈下行趋势，欧元/美元持稳

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* 欧元/日圆深受打击，因美元/日圆从110上方挫跌，仍有最大影响力

* 欧元/美元持稳，内移日，但后市仍偏向下行

* 在欧洲央行今晚会议前仍走势震荡

* 欧元/日圆呈下行趋势，小时图下移的一目均衡转换线在137.73

* 有一些支撑位在一目均衡云区顶部137.51附近，云区底部137.06

* 阻力位在下移的100日移动均线切入位138.10，停止单在137.00下方。(完)

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